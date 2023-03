Der MG 4 ist Englands Auto des Jahres

MG 4 ist in Großbritannien zum „Auto des Jahres 2023“ gewählt worden. Diese Entscheidung traf eine Jury aus 27 Motorjournalisten des Landes. Sie lobten neben dem Design des kompakten Elektroautos auch die Verarbeitungsqualität und das Preis-Leistungsverhälnis. Das Fahrzeug war in der Vorrunde des UKCOTY bereits zum besten Familienauto gekürt worden. MG ist die am schnellsten wachsende Automarke auf der britischen Insel.

Den zweiten Platz bei der Wahl zum Auto des Jahres in England belegte der Dacia Jogger. Der Toyota GR 86 landete auf Platz drei. (aum)