Renault Scenic E-Tech Electric ist „Car of the Year“

Der Renault Scenic E-Tech Electric ist Europas „Car of the Year 2024“. Das wurde heute auf dem Genfer Automobilsalon (–3.3.) bekanntgegeben. Im Finale standen fünf weitere Modelle. Die Entscheidung fällte eine Jury von 59 Journalisten aus 22 Ländern. Der Scenic E-Tech Electric ist 4,47 Meter lang und hat eine WLTP-Normreichweite von bis zu 625 Kilometern. Er kommt in Kürze zu Preisen ab 41.400 Euro auf den Markt und ist das siebte Renault-Modell, das zu „Europas Auto des Jahres“ geworden ist. (aum)