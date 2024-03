Jaguar Land Rover will eigene Solar-Energie erzeugen

Jaguar Land Rover (JLR) will über ein Viertel seines in Großbritannien verbrauchten Stroms durch erneuerbare Energie erzeugen, um die Kosten zu senken und die Abhängigkeit von der Netzenergie zu reduzieren. Das Projekt ist Teil der Strategie, bis 2030 über ein Drittel des globalen Strombedarfs durch Onsite- und Near-Site erneuerbare Energien zu decken. Zentraler Bestandteil sei die Installation verschiedener Solartypen in englischen Schlüsselstandorten. Eine Mischung aus auf dem Dach und auf dem Boden montierten Solaranlagen sowie Solar-Carports zum Laden von Elektroautos soll die selbst erzeugte Energiekapazität steigern.

Die Arbeit an den ersten drei Solarprojekten im Werk in Halewood, Merseyside, Wolverhampton und dem Hauptquartier in Gaydon sollen noch in diesem Jahr beginnen. In der Spitze sollen die neuen Off-Grid-Energieprojekte dann fast 120 Megawatt Energie erzeugen – genug, um rund 44.500 Haushalte zu versorgen oder jährlich 2,7 Millionen I-Pace-Batterien aufzuladen. (aum)