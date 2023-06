MG 4 Electric im Abo

MG bietet den 4er Electric jetzt auch im Auto-Abo an. In Kooperation mit Arval wird das kompakte Elektroauto in der Ausstattung Luxury nach der Onlinebestellung frei Haus geliefert. Die Fahrzeugfarbe kann dabei variieren. Die Abo-Gebühr umfasst neben eventuell anfallenden Inspektionen, Wartung und Verschleißreparaturen auch Allwetterreifen, Kfz-Steuer und die mögliche Hauptuntersuchung sowie den Versicherungsschutz. Nach Vertragsablauf kann das Abo gekündigt oder zu den gleichen Konditionen fortgesetzt werden. Dabei verlängert sich das Abonnement automatisch jeweils um einen Monat auf bis zu maximal 24 Monate. Arval ist in Deutschland der bevorzugte Leasingpartner von MG Motor. (aum)