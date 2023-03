Sven Schuwirth ist COO von Cupra

Sven Schuwirth ist zum Chief Operating Officer (COO) von Cupra ernannt worden und kümmert sich künftig um das Tagesgeschäft der Marke. Er ist Nachfolger von Antonino Labate, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Nach seinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Technischen Hochschule Berlin und der University of California begann Sven Schuwirth seine berufliche Laufbahn im Volkswagen-Konzern 1999 bei Audi. Dort übernahm er 2004 übernahm er die Leitung des Bereichs Markenentwicklung und Corporate Identity. Von 2009 bis 2016 leitete er den Bereich Markenentwicklung und Digitalisierung. Im Anschluss übernahm er die Verantwortung für den Bereich Digital Business. Nach einem einjährigen Gastspiel bei BMW kehrte Schuwirth 2019 als Leiter des neu gegründeten Bereichs „Brand Audi, Digital Business and Customer Experience“ zu Audi zurück. Seit Mitte 2021 ist er bei Seat und war dort zuletzt Director of Digital Business and Product Strategy. In seiner neuen Funktion berichtet Sven Schuwirth direkt an Cupra-Chef Wayne Griffiths. (aum)