Sven Schuwirth wird bei Seat Director Digital Business and Product Strategy

Seat hat Sven Schuwirth zum Director of Digital Business and Product Strategy ernannt. Schuwirth wird die Position am 1. Juli übernehmen und an den Vorstandsvorsitzenden Wayne Griffiths berichten. In seiner neuen Rolle soll er neben der Digitalisierung die Produktstrategie von Seat und Cupra vorantreiben.

Sven Schuwirth hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Autoindustrie in den Bereichen Vertrieb und Marketing, den Großteil davon bei Audi. Nach dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der TH Berlin und der University of California begann er 1999 in Ingolstadt auch seine berufliche Laufbahn. 2004 übernahm er die Leitung des Bereichs Markenentwicklung und Corporate Identity sowie in der Folge von 2009 bis 2016 auch die Verantwortung für den Bereich Digitalisierung und Digital Business. Nach einem Jahr bei BMW kehrte Schuwirth 2019 zu Audi zurück und fokussierte sich auf neue Mobilitätsservices und digitalen Handel. (ampnet/fw)