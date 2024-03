Cupra wird Namensgeber für bundesweite Padel-Turnierserie

Cupra wird in diesem Jahr als Namensgeber für die German Padel Tour (GPT) auftreten. Die vom Deutschen Tennis Bund (DTB) veranstaltete Turnierserie der aufstrebenden Sportart fand erstmals 2023 statt und soll nun deutlich größer und professioneller werden.

Während im vorigen Jahr nur sechs Events auf dem Turnierkalender standen, sind für die Cupra German Padel Tour 2024 aktuell 41 Events geplant – aufgeteilt in die Turnierkategorien GPT-Finals, 1000, 500, 250 und 100. Der Startschuss fällt im März. Danach gibt es monatlich mehrere Turniere in ganz Deutschland, bei denen die Padelspielerinnen und -spieler Punkte für das GPT-Ranking sammeln können. Highlight der Serie sind die GPT-Finals, die vom 6. bis 8. September in Dortmund stattfinden.



Ab der 500er-Kategorie schüttet der DTB Preisgelder aus. Die Kategorien 100 und 250 sollen Hobbyspielern den Einstieg in den Wettkampfsport ermöglichen. Die besten sieben Damen-, Herren- und Mixed-Teams des Jahres qualifizieren sich für die Finals. Einen weiteren Startplatz in den drei Konkurrenzen vergibt der DTB per Wildcard.



Die Siegerdoppel der Finals können sich über ein Preisgeld von 3000 Euro (Damen und Herren) freuen. Zudem erhalten sie eine Wildcard für die Boss German Padel Open, die Ende September stattfinden. Das Turnier in Düsseldorf ist Teil der „Premier Padel“-Tour 2024, die ebenfalls von Cupra unterstützt wird. Bei dieser internationalen Turnierserie mit 25 Events in 18 Ländern auf fünf Kontinenten treten die besten Spieler und Spielerinnen der Welt an. (aum)