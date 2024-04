Marc ter Stegen bleibt Cupra-Markenbotschafter

Cupra hat die Zusammenarbeit mit dem deutschen Fußballprofi Marc ter Stegen, Torhüter des FC Barcelona, um mindestens drei weitere Jahre verlängert. Der deutsche Nationalspieler soll als globaler Markenbotschafter den Bekanntheitsgrad der spanischen Marke steigern helfen und in den kommenden Monaten den Marktstart von vier neuen elektrifizierte Modellen begleiten.

Bereits seit 2020, wenige Monate nachdem Cupra offizieller Automobil- und Mobilitätspartner seines Vereins FC Barcelona wurde, ist der 31-Jährige ein „Cupra Tribe Member“. So nennt die Seat-Tochter den Kreis ihrer gesponsorten Prominenten, zu denen unter anderem der Oscar-nominierte Filmregisseur J.A. Bayona und Formel-E-Rennfahrer Lucas di Grassi sowie in Deutschland Unternehmer Daniel Abt und Schaupieler Ken Duken zählen.



Marc ter Stegen, der gerade seine zehnte Saison beim FC Barcelona spielt, gilt als einer der erfolgreichsten Torhüter in der Geschichte des katalanischen Vereins und hat mit ihm bereits 16 Titel gewonnen, darunter die UEFA Champions League im Jahr 2015 sowie fünfmal die spanische Meisterschaft und ebenso oft den spanischen Pokal Copa del Rey. (aum)