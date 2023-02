Designchef von Hyundai und Genesis ist „World Car Person of the Year“

Sangyup Lee, Designchef von Hyundai und Genesis sowie Executive Vice President, ist zur „World Car Person of the Year 2023“ gewählt worden. Er ist unter anderem für das Design Hyundai Ioniq 6, den neuen Kona und den N Vision 74 sowie den Ioniq 5 verantwortlich. Damit geht die Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge an den koreanischen Konzern. Im vergangenen Jahr hatte der Jury der World Car Awards (WCA) Luc Donckerwolke, Executive Vice President Design und Chief Creative Officer der Hyundai Motor Group, mit der Auszeichnung geehrt.

Für den Titel kommen laut WCA-Statuten Menschen in Frage, die einen bedeutenden Beitrag für eine Marke oder ein Unternehmen der Automobilindustrie mit globalen Auswirkungen geleistet haben. Das können Sicherheits-, Konstruktions-, Design- oder technische Merkmale sein oder ein bedeutender Nutzen für den Verbraucher. (aum)