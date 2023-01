Modernes Infotainment im alten Porsche

Seit zwei Jahren bietet Porsche Infotainmentsysteme für zahlreiche Old- und Youngtimer der Marke an. Die Nachrüstgeräte ermöglichen es unter anderem, Apple Carplay (ab iPhone 5) und Android Auto sowie einen USB-Stick zu nutzen. Ab sofort gibt es auch für den 911 der sechsten Generation 997 der Modelljahre 2005 bis 2008, frühe Boxster und Cayman der Generation 987 in den Modelljahren 2005 bis 2008 sowie den Cayenne der ersten Generation der Modelljahre 2003 bis 2008 ein entsprechendes Angebot.

Die Fahrzeuge waren damals auf Wunsch bereits mit einem Porsche Communication Management (PCM) der zweiten Generation im 2-DIN-Format ausgestattet. Das neue Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus) ersetzt die originalen Einbaugeräte passgenau, ebenso das CD-Radio CDR 23 (Cayenne) als auch das CD-Radio CDR 24 (Boxster/Cayman). Haptik und Optik orientieren sich dabei an bereits im Fahrzeug vorhandenen Komponenten wie Klimabedienteil oder Tastschaltern. Peripherieteile wie Verstärker, Lautsprecher oder Antenne können weiterverwendet werden. Auch die Navigationsanzeigen im Kombiinstrument werden weiterhin unterstützt.



Zur Ausstattung des PCCM Plus gehört ein Touchscreen im Sieben-Zoll-Format mit moderner grafischer Darstellung. Dank DAB+ können mit der Europa-Version des Gerätes digitale Radiosender empfangen werden. Dem Fahrer steht außerdem die aktuellste Onboard-Navigation mit Porsche spezifischen Points of Interest in 2-D- oder 3-D-Darstellung mit regelmäßigen Karten-Updates zur Verfügung. Dafür werden künftig Karten-Updates in regelmäßigen Abständen angeboten. Eine weitere Funktion ist der Tripcomputer mit vielen Fahrdaten. Im 911 sowie in Boxster und Cayman können ferner persönliche Einstellungen des Fahrzeuges abgespeichert werden. Je nach Fahrzeugausstattung ist diese Memory-Funktion in den Bereichen Licht, Scheibenwischer, Klimatisierung und Verriegelung nutzbar.



Die PCCM-Plus-Geräte kosten 1520 Euro und sind ebenso wie das separat erhältliche Kartenmaterial sind über den Porsche-Classic-Onlineshop und Porsche-Zentren bestellbar. Die Montage bei einem autorisierten Vertragspartner wird empfohlen. (aum)