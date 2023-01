Stellantis schafft Bereich Premium Brands

Niccolò Biagioli (48), bisher Brand Country Manager Alfa und Lancia, wird Deutschland-Chef von DS. Er übernimmt außerdem den neu geschaffenen Posten des Director Premium Brands. In diesem Bereich fasst der Konzern künftig die Marken Alfa Romeo, DS und Lancia zusammen.

Niccolò Biagioli hatte in den vergangenen 20 Jahren unterschiedliche Positionen sowohl in Deutschland als auch in der Turiner Zentrale von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) inne. Unter anderem leitete er die Direktion Supply Chain and Sales Planning bei FCA Germany und war als Area Manager für Deutschland, Österreich, Portugal, Südostasien, Australien und Neuseeland tätig. Als Brand Manager verantwortete Biagioli in Deutschland auch nach dem Übergang von FCA in die Stellantis-Gruppe die Marken Alfa Romeo und Jeep sowie zuletzt Alfa Romeo und Lancia. Der gebürtige Italiener spricht neben seiner Muttersprache auch fließend Deutsch.



Lukas Dohle, zuletzt für DS Automobiles in Deutschland verantwortlich, wird nach einer freiwilligen Auszeit für die Familie ab April 2023 eine neue Führungsposition im Unternehmen übernehmen. (aum)