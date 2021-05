Heritage Parts: Originale Ersatzteile, neu hergestellt

Youngtimer von Abarth, Alfa Romeo, Fiat und Lancia sind begehrt. Doch was, wenn Teile kaputt gehen und im normalen Handel nicht mehr erhältlich sind? Heritage, die übergreifende Klassikabteilung der italienischen Traditionsmarken und deren Reparaturmarke Mopar, bieten Sammlern und Besitzern neben einer Auswahl an Original-Ersatzteilen nun auch originalgetreu nachgebaute Komponenten.

Heritage Parts heißt das Projekt, das aus der Fertigung mit Hilfe von Originalformen und Originalwerkzeugen besteht, die im Konzern sorgfältig aufbewahrt werden und die Qualität und Passgenauigkeit der Ersatzteile garantieren. Außerdem sorgt dieses Verfahren dafür, dass die Klassiker in Übereinstimmung mit der jeweiligen Typengenehmigung repariert oder restauriert werden können.



Anknüpfend an den Erfolg der ersten auf den Markt gebrachten Ersatzteile – einem vorderen und hinteren Stoßfänger für den Lancia Delta HF Integrale – erweitert Heritage Parts jetzt sein Angebot um sieben spezifische Karosserieteile für den Lancia Delta HF Integrale Evoluzione: Motorhaube und Kotflügel sowie die Außenhäute für die hinteren Türen. Diese werden mit Hilfe des sogenannten Reverse-Engineering hergestellt, bei dem die gesuchten Komponenten an einem Lancia Delta HF Integrale Evoluzione aus der historischen Sammlung des Unternehmens gescannt werden, um mit Hilfe dieser Daten neue Negativformen herzustellen. Die Bleche selbst bestehen aus einer kohlenstoffarmen Stahllegierung. Sie ist dieselbe wie bei den Originalbauteilen aus den 1990er Jahren, allerdings besser geschützt durch eine zusätzliche Galvanisierung.



Zusätzlich zu diesen originalgetreu nachgefertigten Ersatzteilen finden sich bereits 31 weitere Originalteile im Katalog von Heritage. Sie sind je nach Verfügbarkeit erhältlich für die Youngtimer Alfa Romeo GTV/Spider, Alfa Romeo GT, Alfa Romeo 147, Alfa Romeo 156, Fiat Coupé und Fiat Barchetta. Dabei handelt es sich um zehn unterschiedliche Steuergeräte für die Kraftstoffeinspritzung sowie 21 Karosserieteile, darunter Stoßstangen, Kotflügel, Türen, Heckklappen und Motorhauben. (ampnet/fw)