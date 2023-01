Der VW ID 4 entwickelt sich zum Weltauto

VW hat im vergangenen Jahr weltweit 4,56 Millionen Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das sind 6,8 Prozent weniger als 2021. Der Absatz vollelektrischer Autos nahm dabei um fast ein Viertel auf rund 330.000 Einheiten zu. Über die Hälfte davon – etwa 170.000 Stück – entfallen auf den ID 4, der damit das beliebeste E-Auto im gesamten Volkswagen-Konzern ist.

In Schweden beispielsweise war der ID 4 mit rund 8900 Einheiten der meistverkaufte Pkw überhaupt über alle Antriebsarten hinweg. In den USA stieg der Absatz des Stromers um fast 28 Prozent auf 22.700 Einheiten, und in China, dem größten Absatzmarkt der Marke, konnte das Unternehmen die Auslieferung seiner vollelektrischen Modelle mit 143.100 ID 3, ID 4 und ID 6 mehr als verdoppeln (plus 102,9 Prozent). (aum)