Vorschau: Zwischen den Tagen

Zwischen den Feiertagen gönnen wir uns eine kleine Verschnaufpause, werden aber auch in der kommenden Woche die Nachrichtenlage im Blick behalten und im Fall der Fälle tagesaktuell über Neuigkeiten aus der Automobilindustrie und anderen Bereichen der Mobilität informieren. Auf jeden Fall melden wir uns noch einmal am zweiten Weihnachtstag und sind dann spätestens ab 1. Januar wieder für Sie da. Dann blicken die Mitglieder der Autoren-Union Mobilität auf ihre ganz persönlichen Tops und Flops des Jahres 2022 zurück. Die Reihe unserer Praxistests 2023 startet am Neujahrstag dann mit dem Genesis Electrified G80. (aum)