Rebecca Reinermann übernimmt bei Opel das Marketing

Rebecca Reinermann wird zum 1. Januar 2023 Marketingchefin von Opel und Vauxhall. Sie wird Nachfolgerin von Patrick Fourniol antreten, der den Bereich Brand Marketing Communications des Mutterkonzerns Stellantis in Europa verantworten wird.

Rebecca Reinermann ist seit Mai 2021 als Area Operations Manager für Fiat und Abarth in Deutschland, Österreich und Polen tätig und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie. Sie war bei Fiat Chrysler Automobiles, Hyundai und Toyota beschäftigt– sowohl in den jeweiligen europäischen Zentralen als auch in nationalen Vertriebsorganisationen. Sie war dabei mit Aufgaben in der Marken- und Produktentwicklung, Kommunikation und Kundenerfahrung überwiegend im Marketing, aber auch im kaufmännischen Bereich tätig. Reinermann hat einen Abschluss in European Business Studies und International Marketing Strategy der University of Lincoln. (aum)