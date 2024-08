Ein Opel auf der Gamescom

Die Gamescom in Köln (–25.8.) gilt als weltgrößte Messe für Computer- und Videospiele sowie Unterhaltungselektronik. Dort ist auch der ADAC vertreten, der sich im E-Sport engagiert und an seinem Stand vier Rennsimulatoren aufgestellt hat. Messebesucher können mit virtuellen Originalfahrzeugen DTM-Rennen und die Strecke der Central European Rallye selbst erleben. Ergänzt wird der Auftritt um eine analoge Ausstellung exklusiver Rennfahrzeuge, darunter auch ein besonderer Opel Corsa Rally Electric aus dem gemeinsam mit dem Autohersteller geschaffenen Markenpokal. Er ist in einem speziellen „Gamescom“-Look lackiert. Das schwarz-weiße Showcar mit seinen knallgelben Felgen und Bremssätteln hat eine besondere Folierung. Die Modellbezeichnung erstreckt sich dabei in pixelartig gestalteten Buchstaben über die Fahrzeugseite. (aum)