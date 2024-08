Opel schafft neues Managementressort

Vanessa Repp wird in der neu geschaffenen Managementpostion des Vice President Future Product die zukünftige Produktplanung und -gestaltung für die Marken Opel und Vauxhall verantworten. Die Erweiterung des vollelektrischen Markenportfolios steht dabei im Fokus. Tobias Gubitz wird Vertriebschef und die Position des Senior Vice President Global Sales für Opel und Vauxhall übernehmen. Vorgänger Christophe Mandon wird eine neue Position im Stellantis-Konzern bekommen, die in Kürze bekanntgegeben werden soll.

Vanessa Repp verfügt über fundierte Erfahrungen in der Produktportfoliogestaltung. Bereits 2022 übernahm sie als Head of Future Portfolio & Cross Carline Verantwortung für die langfristige Produktplanung der Marke. Repp startete 2015 ihre Karriere bei Opel im Bereich Engineering, nachdem sie beim Ingenieurdienstleister RLE Mobility unter anderem für Opel-Projekte zuständig war. Sie hat an der Technischen Universität Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau studiert.



Tobias Gubitz ist seit 2022 Senior Vice President Product & Pricing und Mitglied im Executive Committee von Opel. In Rüsselsheim startete er im April 2014 als Director International Brand Strategy & Marketing Communications. Wer die Nachfolge in seiner aktuellen Funktion antritt, steht noch nicht fest. (aum)