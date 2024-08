Klassikertreffen in Rüsselsheim

Zum 20. Mal findet am 8. September das Klassikertreffen Rüsselsheim statt. Opel nutzt das Heimspiel in der Innenstadt mit vielen Exponaten Fahrzeugen und feiert neben 125 Jahren Automobilbau auch das 60-jährige Bestehen seines Designstudios. Zu sehen sein werden Modelle aus der Anfangszeit wie der Patentmotorwagen System Lutzmann von 1899 oder den 4/8 PS „Doktorwagen“ von 1909 sowie weitere Autos aus so gut wie allen Jahrzehnten.

Präsentiert werden unter anderem der Admiral und der seltene „Schlüsselloch“-Kapitän sowie der Experimental GT von 1965, ein Monza GSE von 1986 und der 211 PS (155 kW) starke Prototyp Tigra V6. Sie alle werden in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf dem Rüsselsheimer Marktplatz sowie in der Motorworld Manufaktur ausgestellt. Die Alt-Opel-IG ist mit weiteren Exponaten an den Opelvillen sowie im Verna-Park vertreten. Darüber hinaus werden an zusätzlichen Standorten im Stadtgebiet neben automobilen Klassikern auch wieder Motorräder, Fahrräder und Traktoren aus vergangenen Jahrzehnten erwartet. (aum)