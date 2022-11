Ferrari fegt mit über 1350 PS durchs Videospiel

Nun reiht sich auch Ferrari in die Phalanx jener Hersteller ein, die eigens ein virtuelles Rennauto für das beliebte Videospiel Gran Turismo geschaffen haben. Der Einsitzer trägt an den Fahrzeugflanken die Zahl 75, die an den ersten Rennwagen der Marke von 1947 anspielt. Als Antrieb für den Ferrari Vision Gran Turismo haben sich die Ideengeber den 3,0-Liter-V6-Doppelturbo des 296 ausgesucht, der auch im neuen 499P eingesetzt wird. In der virtuellen Konfiguration leistet der Motor 1030 PS (758 kW). Weitere 240 kW (326 PS) steuern drei Elektromotoren bei – einer an der Hinterachse und je einer an den Vorderrädern. Bis zu 1100 Newtonmeter Drehmoment stehen bereit. Gemeinsam mit den Entwicklern des Videospiels wurde an einer originalgetreuen Soundwiedergabe des Motors gefeilt.

Seine Premiere feiert der neue Ferrari Vision Gran Turismo im Rahmen des Weltfinales der Gran Turismo World Series in Monte Carlo. Ab 23. Dezember wird das Modell für alle GT7-Nutzer verfügbar sein. Direkt nach der Präsentation am 27. November um 19 Uhr können Spieler an einem Quiz teilnehmen. Dem Gewinner winkt am 15. Dezember als Preis der Ferrari Vision Gran Turismo. Am selben Tag feiert auch die Designstudie in Originalgröße ihre Publikumspremiere im Ferrari-Museum in Maranello und wird bis März 2023 Teil der aktuellen Ausstellung, in der viele exklusive Einzelstücke der Marke zu sehen sind. (aum)