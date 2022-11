Nur für die besten der Besten

Lexus spielt im Finale des Davis Cups mit – als offizieller Automobilpartner in der Endrunde des Davis Cup by Rakuten Finals von heute an bis Sonntag, 27. November 2022. Im Rahmen des Final-8-Turniers im spanischen Malaga ist die japanische Premium-Marke für die Beförderung von Spieler und deren Teams verantwortlich und stellt die offiziellen Wettbewerbsfahrzeuge.

Der Davis Cup ist der größte jährlich stattfindende Mannschaftswettbewerb im Tennis. Lexus-Botschafter Roberto Bautista wird in den Finals erneut sein Heimatland Spanien vertreten und trifft mit seinem Team im Viertelfinale auf Kroatien. Daneben kämpfen Deutschland, Australien, Italien, Kanada, die Niederlande und die USA um die Krone im Tennissport. (aum)