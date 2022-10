Jetzt tritt die elfte Generation des Honda Civic an

Die elfte Generation des Erfolgsmodells Honda Civic steht ab Sonnabend, 8. Oktober 2022, in den Verkaufsräumen der Honda Händler in Deutschland. Mit dem neuen Civic e:HEV ist die gesamte Volumenmodellpalette von Honda in Europa elektrifiziert. Für den effizienten, komfortablen und lebhaften Antrieb sorgt in allen Modellvarianten das selbstladende Hybridsystem e:HEV (Hybrid Electric Vehicle). Angeboten wird der Civic in drei Ausstattungslinien, die Preise beginnen bei 31.900 Euro.

Der selbstladende Hybridantrieb kombiniert eine Lithiumionen-Batterie und zwei kompakte Elektromotoren mit einem neu entwickelten 2,0-Liter-Atkinson-Benzinmotor mit Direkteinspritzung. Das e:HEV-System produziert eine Gesamtleistung von 135 kW/184 PS sowie ein Drehmoment von 315 Nm; die CO2-Emissionen belaufen sich auf 108 g/km bei einem Kraftstoffverbrauch von 4,7 l/100 km (WLTP, kombiniert).



Das Antriebssystem wechselt nahtlos und ohne Eingreifen des Fahrers zwischen EV-, Hybrid- und Motorantrieb. In der Stadt fährt das Fahrzeug überwiegend im emissionsfreien EV-Modus. Bei höherem Beschleunigungsbedarf wechselt der Civic automatisch auf den Hybridantrieb. Die Räder werden dabei weiterhin über den leistungsstarken Elektromotor angetrieben, während der Verbrennungsmotor die elektrische Leistung über den zweiten Elektromotor, der als Generator fungiert, erzeugt. Bei konstant hohen Geschwindigkeiten, wie z. B. auf der Autobahn, schaltet das System auf Motorantrieb um und wird direkt vom Benzinmotor angetrieben und bei Bedarf vom Elektromotor unterstützt.



In der Topversion Advance verfügt der Civic als erstes Honda Modell über ein individuell konfigurierbares 10,2-Zoll-HD-Farb-Display, das neben aktuellen Fahrinformationen und Warnhinweisen der Honda Sensing Assistenzsysteme auch detaillierte Informationen zum Rekuperationsgrad des e:HEV Systems anzeigt.



Den Einstieg in die neue Generation des Civic bildet die Ausstattungslinie Elegance (ab 31.900 Euro). Sie umfasst unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Einparkhilfe vorne und hinten, eine Rückfahrkamera, ein Sieben-Zoll-Multi-Informationsdisplay, ein Infotainment- und Navigationssystem mit acht Lautsprechern sowie eine Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto. Wie alle neuen Honda Modelle ist der Civic mit den Honda Sensing Sicherheitstechnologien und Fahrerassistenzsystemen wie dem Spurhalteassistent LKAS (Lane Keeping Assist System) und dem neuen Stauassistent zur Spurhaltung TJA (Traffic Jam Assist) ausgerüstet.



Die mittlere Ausstattungslinie Sport (ab 33.200 Euro) bietet zusätzlich Sportpedale und LED-Nebelscheinwerfer, während schwarze Außenspiegel, Fensterzierleisten und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen die Optik aufwerten.



Die Ausstattungsvariante Advance (ab 36.600 Euro) verfügt über ein Premium-Soundsystem von Bose mit zwölf Lautsprechern, ein Panorama-Glasschiebe- und Hebedach, adaptives Fernlicht und die neue volldigitale 10,2-Zoll-Instrumentenanzeige. Zu den weiteren Besonderheiten gehören Ledersitze und ein beheizbares Lederlenkrad. (aum)