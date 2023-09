Autoren-Union Mobilität goes worldwide

Mit „Car-Editors.News“ wendet sich die Autoren-Union Mobilität seit heute in englischer Sprache an Meinungsmacher und Medien in aller Welt. Für Abnehmer jenseits der Grenzen wird die Redaktion von „Auto-Medienportal“ und „e-Medienportal“ von montags bis freitags eine Auswahl der interessantesten Nachrichten, Berichte, Interviews und Kommentare anbieten. Die Online-Newsagency in US-Englisch wird genau denselben Maßstab an Aktualität, Relevanz und redaktioneller Qualität anlegen wie bei den deutschsprachigen Medien der Autoren-Union.

Jede vierte Abfrage der Texte, Fotos und Videos bei den Internetseiten „Auto-Medienportal“ und „e-Medienportal“ stammt heute bereits von Abnehmern außerhalb des deutschen Sprachraums. Neben den Abrufen aus Deutschland bediente unsere Datenbank im August Nutzer aus den USA, Irland, Österreich, China, Schweiz, Russland, den Niederlanden, Israel und Polen.



Von dem neuen Dienst erwartet die Autoren-Union eine deutliche Erhöhung der Gesamtreichweite ihrer Dienste, begleitet von einer stärkeren Beachtung deutscher Themen und Sichtweisen. Die Nutzer von „Car-Editors.News“ brauchen sich für die Nutzung des Dienstes nicht registrieren zu lassen. Wenn das Material für eine redaktionelle Berichterstattung in Medien genutzt wird, können Texte, Fotos und Videos – wie bei den deutschsprachigen Diensten – unter Nennung der Quelle und gegen einen Beleg verwendet werden. (aum)