Intermot 2022: Italiens Bestseller bekommt eine große Schwester

Italien ist Motorradland. Marktführer war in den vergangenen Jahren Benelli mit der TRK 502. An diesen Erfolg will die inzwischen zum chinesischen Konzern QJ Motor gehörende Traditionsmarke mit der TRK 800 auch in der oberen Mittelklasse anknüpfen. Ihre Deutschlandpremiere hat die neue Reiseenduro auf der Intermot in Köln (–9.10.2022), wo Benelli den wohl größten Messestand hat.

Ein 19 Zoll großes Vorderrad und serienmäßige Speichenräder setzen von vornherein ein Statement, wohin die Reise gehen darf. Bestückt ist das am alten Stammsitz in Pesaro entworfene und entwickelte neue Modell mit dem bekannten 754-Kubik-Zweizylinder, der 76 PS (56 kW) bei 8500 Umdrehungen in der Minute liefert und einen Drehmoment von 67 Newtonmetern bei 6500 Touren aufbringt. Die Upside-down-Gabel ist mit fünf Zentimetern Rohrdurchmesser üppig dimensioniert. Gleiches gilt für den 21 Liter fassenden Tank, der Reichweiten von bis zu 500 Kilometern verspricht. Mit 834 Millimetern fällt die Sitzhöhe kommod aus. Die fahrbereit 214 Kilogramm wiegende TRK 800 ist rund 190 km/h schnell.



Die Markteinführung ist für Juni 2023 vorgsehen. Der Preis ist noch offen.(aum)