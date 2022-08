Besseres Batteriemanagement für mehr Reichweite

Skoda bringt Software-Update für Enyaq iV. Bereits ausgelieferten Fahrzeugen kann das Update ab sofort in der Werkstatt aufgespielt werden. Skoda installiert ab sofort die Software-Version ME3 für bereits ausgelieferte Skoda Enyaq iV. Das Update ermöglicht über ein verbessertes Batteriemanagement eine höhere reale Reichweite und zahlreiche Anpassungen beim Cockpit, dem Head-up-Display, dem Infotainmentsystem und der Online-Dienste von Skoda Connect. Die Kunden werden von ihrem lokalen Skoda Partner für einen kostenlosen Servicetermin kontaktiert.

In der Werkstatt wird die neue Software innerhalb von etwa fünf Stunden aufgespielt. Künftige Updates können danach größtenteils „over the air“, also online erfolgen. Neufahrzeuge verfügen bereits ab Werk über die neue Software. (aum)