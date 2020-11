Skoda startet Produktion seines ersten Elektro-SUVs

Im Stammwerk Mladá Boleslav hat Skoda heute mit der Serienfertigung des Enyaq iV begonnen. Es ist das erste vollelektrische SUV der Marke. Bis zu 350 Stück sollen täglich vom Band rollen. Den Enyaq iV wird es mit drei Batteriegrößen und in gleich fünf Leistungsvarianten geben. In den beiden stärksten Ausführungen kommt zusätzlich zum Heckmotor ein zweiter Elektromotor an der Vorderachse zum Einsatz. Je nach Batteriegröße liegt die Reichweite bei bis zu 536 Kilometern im WLTP-Zyklus.

Als erster Skoda nutzt der Enyaq ein Head-up-Display mit Augmented Reality, das auf zwei Anzeigefeldern Informationen liefert. Beim Interieur will sich Skoda von modernen Wohnwelten inspiriert wissen und setzt auf Materialien wie Wolle oder mit pflanzlichen Extrakten gegerbtes Leder. (ampnet/jri)