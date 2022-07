Hier können schon kleine Champions groß herauskommen

Die KTM 50 SX Factory Edition wurde für junge Champions als Ready-to-Race-Konstruktion entwickelt. Dieses atemberaubende Bike präsentiert sich für das Modelljahr 2023 nun in neuem Design und bietet dank rennspezifischer Leistung ab Werk jede Menge Nervenkitzel. Das Motorrad zeigt die neuen, Factory-inspirierte orangefarbene und blaue Grafiken.

Die KTM 50 SX Factory Edition bietet jungen Fahrern einen ersten Vorgeschmack auf echte Factory-Leistung. Die KTM 50 SX ist mit ihrem breiten Sortiment an hochwertigen Komponenten das Herzstück der Factory Edition. So können sich Mini-Fahrer auf die fortschrittliche WP Xact-Federung mit AER-Technologie, die Highend-Formula-Bremsen mit Wave-Bremsscheiben, den konischen Lenker von Neken mit ODI-Griffen und die schwarz eloxierten Aluminiumfelgen freuen, alles in leichter Bauweise, fahrerorientierter Ergonomie und dem leistungsstarken und gut fahrbaren 50-ccm-Motor mit einfach bedienbarer, einstellbarer Fliehkraftkupplung. (aum)