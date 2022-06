Der VW Multivan ist mit Zalando auf Einkaufstour

Volkswagen Nutzfahrzeuge startet eine strategische B2B-Kooperation mit Zalando, bei der die Online-Plattform mit dem stationären Einzelhandel verknüpft werden soll. Dabei werden zwei Multivan zum mobilen Ausstellungsraum. Die Kooperation startet mit einer Tour in der Schweiz und in Italien. Die umgebauten Fahrzeuge werden danach in zehn Ländern und mehr als 15 Metropolen Station machen und so Connected Retail von Zalando für den stationären Handel vor Ort erlebbar machen.

VW bietet sich mit der gemeinsamen Kampagne „Open To Grow“ die Möglichkeit, den stationären Handel anzusprechen. Die beiden Multivan werden während der viermonatigen Tour und im Rahmen von eigenen Veranstaltungen und Modemessen eingesetzt.



Connected Retail ist Zalandos digitale Lösung für stationäre Ladengeschäfte. Lokale Händler können ihr Sortiment über eine Schnittstelle den Millionen Kunden von Zalando anbieten und so ihren Online-Umsatz steigern. (aum)