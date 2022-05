Das versenkbare Dach bringt nur 65 kg Mehrgewicht

Sein Name kommt erfreulich schnell zur Sache. Beim Maserati MC20 Cielo steht MC für Maserati Cose, die Rennabteilung der Marke, die 20 für das Jahr 2020, in dem für die Marke eine neue Ära ausgerufen wurde, und Cielo bedeutet auf Italienisch Himmel. Es handelt sich also um einen Spyder in der für diese Marke typischen Mischung aus Sportlichkeit, Chic und Luxus.

Sein versenkbares Dach besteht aus elektrochromen Glas, das sich auf Knopfdruck von durchsichtig in undurchsichtig verwandeln kann. Bei Wärmedämmung sowie Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit in nur zwölf Sekunden schafft das Dach gute Werte. Die offene Version wiegt nur 65 Kilogramm mehr als das Coupé und bietet dennoch hohe Torsionssteifigkeit. Der neue Spyder wird vollständig in Italien hergestellt: Er wurde im Maserati Innovation Lab in Modena entwickelt und wird wie das Coupé im historischen Werk in der Viale Ciro Menotti produziert. (aum)