Lexus wertet den UX 250h auf

Lexus wertet sein Einstiegsmodell UX 250h auf. Er bekommt zum Sommer ein neues Multimediasystem mit einem je nach Ausstattung acht bzw. 12,3 Zoll großen Touchscreen. Es kann die persönlichen Profile von bis zu drei Nutzern speichern und so die Voreinstellungen individuell anpassen. Der durch den Wegfall des Touchpads freigewordene Platz in der Mittelkonsole beherbergt je nach Ausstattung die Tasten für die Sitzheizung oder ein weiteres kleines Ablagefach.

Das neue Display, das um 143 Millimeter nach vorne und näher an den Fahrer gerückt ist, ersetzt die bisherige Touchpad-Steuerung. Das größere Display hat HD-Auflösung. Zudem verspricht Lexus schnellere Reaktionszeiten. Das gilt auch für Sprachassistenten, der künftig mehr Begriffe und Befehle versteht. In Verbindung mit der cloud-basierten Navigation liefert das On-Board-System auch Kraftstoffpreise in der Nähe und andere lokale Informationen.



Das „Lexus Safety System +“ wurde optimiert und enthält auch einen Kreuzungs- und einen Notlenkassistenten umfasst. Die adaptive Geschwindigkeitsregelung passt das Tempo vor und in Kurven automatisch an. Beim UX F Sport hat Lexus zudem das Fahrwerk mit adaptiven variablen Stoßdämpfern geschärft. (aum)