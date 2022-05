Abarth erinnert mit Sondermodell an den 131 Rally

Abarth legt in Erinnerung an den Fiat 131 Abarth Rally eine streng limitierte Sonderserie des 695 auf. Der Lackierung des „Tributo 131 Rally“ in Rally Blau mit optionalem schwarzen Dach interpretiert die Farbe des Vorbilds neu. Alternativ steht eine graue Karosserie zur Verfügung. technisch bietet der Abarth 695 Tributo 131 Rally neben der 180-PS-Spitzenmotorisierung unter anderem spezielle Bremsen, 17-Zoll-Räder, den in zwölf Stufen verstellbaren Dachspoiler, Koni-Stoßdämpfer und eine vierflutige Sportauspuffanlage.

Besonderes Schmankerl der 225 km/h schnellen Sportsemmel ist die in das Alcantara-Armaturenbrett und die Kopfstützen eingravierte Silhouette des 131 Rally, die sich außen auch in den Seitenstreifen wiederfindet. Der Tributo ist weltweit auf 695 Exemplare limitiert und kostet 34.990 Euro. Mit dem Fiat 131 Abarth Rally gewann Walter Röhrl 1980 seine erste Rallye-Weltmeisterschaft. (aum)