Hyundai garantiert Förderung in voller Höhe

Nachdem sich abzeichnet, dass die Förderung von Plug-in-Hybriden Ende des Jahres ausläuft und die Prämie für Elektroautos ab kommendem Jahr reduziert wird, garantiert Hyundai Privatkunden bei schneller Entscheidung den Bonus in bisheriger Höhe. Wer sich bis Ende April für einen Ioniq 5, bis 31. Mai für den Tucson Plug-in-Hybrid oder bis 30. Juni für einen Kona Elektro, Ioniq Elektro oder Santa Fe PHEV entschiedet, der erhält die Förderung in voller Höhe. Verbunden ist damit eine Auslieferungsgarantie bis spätestens Ende des Jahres.

So verspricht ein bis zum 30. April abgeschlossener Kaufvertrag für einen Ioniq 5, dass der Kunde mit eine Förderprämie über 9570 Euro für das „World Car of the Year“ erhält. Das Elektroauto ist damit ab 32.330 Euro erhältlich. Die Angebote gelten, solange der Vorrat reicht. (aum)