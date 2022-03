Vorschau: Von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Nicht nur Volkswagen, auch Audi und ZF sowie der Zweirad-Industrie-Verband ziehen in der nächsten Woche im Rahmen ihrer Jahres-Pressekonferenzen Bilanz für 2021. Noch weiter zurück geht Michael Kirchberger und führt einen Oldtimer aus: den Opel Kadett A. Er wird 60 Jahre alt. 1962 rollten die ersten Modelle aus dem eigens dafür errichteten neuen Werk in Bochum. Nach vorn statt zurück blicken wir hingegen in unserem Interview mit Opel-Chef Alexander Marx.

Citroën kehrt mit dem C5 X in die Oberklasse zurück. Walther Wuttke liefert erste Fahreindrücke. Noch ein wenig warten muss die Welt dagegen auf den Audi A6 Avant e-Tron. 700 Kilometer weit soll der Kombi mit einer Akkuladung kommen, wenn er 2024 auf den Markt kommt. Ein Konzeptfahrzeug zeigt jetzt schon die seriennahe Linienführung.



Jens Meiners beleuchtet die Geschichte des Volkswagen ID Buzz – und der Studien, die ihm vorausgingen. Walther Wuttke erlebte derweil bei Cupra das Beste aus zwei Welten. Der eine steht für klassische Hochleistungsmotoren, der andere für die Transformation: Wir stellen den 450 PS starken Cupra Formentor VZ5 mit Fünf-Zylinder-Motor und den vollelektrischen Born mit nicht einmal halb so viel Leistung gegenüber.



Lange Zeit musste sich Toyota den Vorwurf gefallen lassen, optisch allzu langweilige Autos zu bauen. Dieses Image sind die Japaner in den vergangenen Jahren aber erfolgreich los geworden. Jüngstes Beispiel ist der Yaris Cross, den wir im Praxistest vorstellen, und der auch bei der Hybridtechnik überzeugt. Noch einmal sparsamer ist allerdings der Opel Mokka mit dem 110 PS starken 1,5-Liter-Diesel, den unser Mitarbeiter Dennis Gauert im Alltag getestet hat.



Wie von uns gewohnt liefern wir für Sie auch in der nächsten Woche wieder tagesaktuell Meldungen rund um (fast) alles, was Räder hat. Außerdem behalten wir die jüngsten Entwicklungen in der Verkehrspolitik und neue Mobilitätskonzepte im Blick. (aum)