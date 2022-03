Ducati Panigale V4 SP: Die Rennstrecke ruft

Ducati krönt das diesjährige Modellprogramm mit der Panigale V4 SP2, die in einer nummerierten Serie hergestellt wird. SP steht für Sport Production und für Features wie eine leistungsfähigere Bremsanlage, leichte Carbonfelgen, einen leichteren Sekundärantrieb und die aus den Werksrennern übernommene Trockenkupplung. Racing-Fußrasten und eine Reihe von Komponenten aus Carbon runden das Paket ab. Das Motorrad wird außerdem mit einem Kit für den Einsatz auf der Rennstrecke ausgeliefert, das aus Billet-Aluminium gefertigte Kappen zum Abnehmen der Rückspiegel, einem Set zum Abnehmen des Nummernschildhalters und einem offenen Kupplungsdeckel aus Carbon besteht.

Für den Einsatz auf der Rennstrecke kann die Leistung mit dem Titan-Rennauspuff aus dem Zubehör weiter gesteigert werden. Er senkt das Gewicht um fünf Kilogramm auf 168 Kilogramm und hebt die Leistung von 215,5 PS auf 228 PS an. Das maximale Drehmoment steigt auf 131 Newtonmeter.



Die Panigale V4 SP2 richtet sich an nicht-professionelle Fahrer und trägt die spezielle „Winter Test"-Lackierung der Werksmaschinen. Die italienische Flagge schmückt die Doppelprofil-Winglets, wie sie auch auf der offiziellen Panigale V4 R SBK zu sehen ist. Der untere Teil der Verkleidung trägt im Bereich der neuen Luftauslässe das Ducati-Corse-Logo. Auf der Gabelbrücke findet sich die Seriennummer jedes Motorrads.



Ducati bietet die Panigale V4 SP zum Preis von 39.490 Euro (Schweiz: 42.190 Franken) an. (aum)