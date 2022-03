Aus über 1000 Legosteinen wird eine Vespa

Die klassische 125er Vespa der 60er-Jahre können sich Rollerfans jetzt als Legomodell nach Hause holen. Der neue Bausatz besteht aus insgesamt 1106 Teilen. Aus ihnen entsteht eine originalgetreue Version der italienischen Stilikone in den Zentimetermaßen 35 x 22 x 12. Vom einseitig aufgehängten Vorderrad über das Ersatzrad und die abnehmbare Motorabdeckung bis zur funktionstüchtigen Lenkung und die gummierten Fußleisten haben die Lego-Designer an alles gedacht. Als besondere Schmankerl gibt es ein typisch italienisches Kennzeichen der Sechziger, einen bebrillten Jethelm und einen bunten Blumenstrauß für den Gepäckkorb. Die Lego-Vespa richtet sich an Baumeister ab 18 Jahre und kostet 99,99 Euro. (aum)