30 Opel Vivaro-e Cargo für Vinci Energies

Opel Deutschland-Chef Andreas Marx hat am Stammsitz in Rüsselsheim die ersten von 30 Opel Vivaro-e Cargo an Stefan Falk, Geschäftsführer von Vinci Energies Deutschland Building Solutions übergeben. Die emissionsfreien Transporter sind die ersten elektrischen leichten Nutzfahrzeuge in der Flotte der Unternehmensgruppe für Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur sowie Gebäude und Industrieanlagen. Ab sofort sollen dessen Kundendienstmitarbeiter damit in Deutschland auf Montage- und Service-Tour gehen.

„Klimaneutralität ist ein wesentlicher Wert in der Unternehmenspolitik von Vinci Energies“, sagt Geschäftsführer Stefan Falk. „Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, unsere Flotte auf klimaneutrale Fahrzeuge umzustellen.“ Die gelieferten Vivaro-e Cargo L mit einer Länge von 5,30 Meter können bis knapp 930 Kilogramm Nutzlast und 2,75 Meter langes Arbeitsmaterial laden. Der im Unterboden verbaute 75 kWh-Akku liefert Energie für eine Reichweite von bis zu 329 Kilometer gemäß WLTP, der Elektromotor leistet 100 kW (136 PS). Rund die Hälfte der 30 Stromer erhält zudem einen einsatzspezifischen Sortimo-Werkstattausbau.



Neben serienmäßigen Assistenzsystemen wie Geschwindigkeitsregler und -begrenzer sowie Müdigkeitserkennung sind alle Vinci-Vivaro-e mit Toter-Winkel-Warner, Parkpilot vorne und hinten sowie 180-Grad-Rückfahrkamera ausgestattet. Den Komfort auf der täglichen Arbeitstour erhöhen die Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer sowie das Apple CarPlay und Android Auto kompatible Multimedia Radio-Infotainment-System.



Die Vivaro-e Cargo sind die ersten Opel-Nutzfahrzeuge im Vinci-Fuhrpark. Die Gruppe fährt jedoch bereits seit Jahren unterschiedliche Pkw-Modelle mit dem Blitz, darunter mehrere hundert Opel Insignia Sports Tourer, Opel Grandland und Opel Astra Sports Tourer. Betreut wird die Vinci-Gruppe dabei vom Opel-Partner Dürkop GmbH in Magdeburg. (aum)