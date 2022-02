Kommt nur 500-mal: Ducati X-Diavel Nera

Ducati hat sich mit der Abteilung Interiors in Motion des traditionsreichen Möbelherstellers Poltrona Frau zusammengetan: Herausgekommen ist die auf 500 Stück limitierte X-Diavel Nera. Sie ist in „Black on Black“ mit einem Wechselspiel aus glänzenden und matten Oberflächen lackiert. Die Bremssättel und die Zylinderkopfdeckel setzen am schwarzen und 160 PS starken Power-Cruiser Kontraste in Ducati Red. Dazu gibt es einen speziellen Sitz aus Pelle-Frau-Leder, bei dem der Kunde zwischen fünf Farben wählen kann: Siam Red, Steel Blue, Cemento, India und Selva. In das Polster sind „X“-Logos eingelasert. Ergänzend dazu gibt es einen Soziussitz und eine Rückenlehne.

Jeder Käufer einer erhält außerdem einen exklusiven Schlüsselanhänger und eine farblich zum Sitz passende Fahrzeugmappe. Auf Wunsch kann auch noch ein spezieller Jet-Helm bestellt werden. Lieferbar ist das Editionsmodell ab April. Einen Preis nannte Ducati noch nicht. (aum)