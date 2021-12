Vorschau: Die erste Messe des Jahres

Schon in der ersten Woche des neuen Jahres werden erste Autoneuheiten aufgefahren. Zu verdanken ist das der CES in Las Vegas, die sich immer mehr von einer Messe für Haushalts- und Unterhaltungselektronik zu einer Schau der zunehmend digitalisierten Autobranche wandelt. Ein Highlight dürfte der Versuchsträger EQXX von Mercedes-Benz sein. Das Fahrzeug will nichts weniger als das effizienteste aller Elektroautos sein und eine Reichweite von 1000 Kilometern haben – dank leistungsstarker Batterie und ausgefeilter Aerodynamik. Noch schwebt aber über allem Omikron. Viele Unternehmen haben bereits kurzfristig ihre Teilnahme abgesagt und werden ihre Pressekonferenzen ins Internet verlagern.

Im Praxistest muss sich der Knaus Boxdrive 640 MG beweisen. Er ist dank Hubbett im Heck ein sehr flexibler Kastenwagen. Nur die Technik will nicht immer so recht mitspielen, hat Michael Kirchberger feststellen müssen. Keine Frage, der Cupra Formentor ist allein optisch schon ein gelungener Wurf. Reicht die Einstiegmotorisierung? Ja, meint Jens Riedel, wünscht sich aber etwas mehr mechanisches Feeling vom recht synthetisch wirkenden Spanier.



Nach Diesel und Hybrid-Benziner fährt Kias SUV-Flaggschiff nun auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb, der den gewichtigen Brocken zum säuselnden Riesen mit Umweltabzeichen werden lässt. Die elektrische Reichweite des 257 PS starken Topmodells ist zwar deutlich vor den avisierten 57 Kilometern futsch, doch auch als Hybridfahrzeug lässt sich der Zweitonner durchaus sparsam bewegen. Dazu gibt es ein hochwertiges Interieur inklusive luxuriöser Ausstattung, die sich auch unter Premium-Kandidaten sehen lassen kann, wie Frank Wald in unserem dritten Praxistest berichtet.



Darüber hinaus versorgen wir Sie auch 2022 tagesaktuell mit Nachrichten aus der bunten Welt der Mobilität, allen voran dem Auto. (aum)