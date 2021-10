Fast die Hälfte der ID-3-Fahrer sind Neukunden

Vom ID 3, dem ersten vollelektrischen Modell der Marke, hat Volkswagen im ersten Jahr europaweit rund 144.000 Fahrzeuge verkauft. VW hat herausgefunden, dass fast die Hälfte aller Käufer Erstkunden sind, die zuvor nur Modelle anderer Marken gefahren sind. Im Durchschnitt liegt die Neukunden-Quote bei Volkswagen in etwa bei 36 Prozent. In vielen Ländern belegt der ID 3 den Spitzenplatz bei den neu zugelassenen Elektroautos und hat das Unternehmen zusammen mit dem ID 4 zum Marktführer bei batterieelektrischen Autos in Europa gemacht.

Um die große Nachfrage zu decken, laufen in Zwickau und Dresden täglich insgesamt rund 1200 ID 3 vom Band. Im chinesischen Anting hat außerdem die Produktion für den lokalen Markt begonnen, wo das Auto im Herbst eingeführt wird. (aum)