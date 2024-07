Der VW-Konzern fährt auf Vorjahresniveau

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Halbjahr weltweit 4,35 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert und bewegt sich damit annähernd auf Vorjahresniveau (4,37 Millionen Einheiten). Zuwächse in Nord- und Südamerika sowie ein leichtes Plus von zwei Prozent in Europa konnten die Rückgänge in anderen Regionen, insbesondere in China im zweiten Quartal mit minus 19,3 Prozent, nahezu ausgleichen. In Deutschland stiegen die Zulassungen der Konzernmarken in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent.

Während die Kernmarke mit 2,22 Millionen Fahrzeugen das Niveau des Vorjahreshalbjahrs hielt, stiegen die Verkäufe von Skoda, Seat und Cupra sowie der leichten Nutzfahrzeuge zwischen 3,8 Prozent und 13,8 Prozent. Bei den Premiummarken legte lediglich Lamborghini leicht zu. Bentley setzte ein Fünftel weniger Autos ab als vor einem Jahr, bei Audi und Porsche gingen die Auslieferungen um rund acht bzw. knapp sieben Prozent zurück.



Der Lkw-Geschäftsbereich Traton kam auf 160.100 Fahrzeuge. Das sind rund 8000 bzw. 4,8 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2023. MAN und Navistar blieben hinter den Vorjahreszahlen zurück, Scania und VW Truck & Bus (Südamerika) steigerten hingegen ihren Absatz. (aum)