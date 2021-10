Honda bietet den Jazz e-HEV nun auch in der Ausstattungslinie Executive Style an, bei der die Topversion Executive zusätzlich noch schwarze Akzente an den Seitenleisten, Außenspiegeln und am Heckspoiler bekommt. Zur Serienausstattung gehören unter anderem ein Neun-Zoll-Infotainmentsystem, Parkkamera und Toter-Winkel-Assistent. Der Honda Jazz Executive Style ist ab 27.200 Euro erhältlich. Bestellungen sind ab sofort möglich. (aum)