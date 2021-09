Alle fünf Kandidaten stehen im Crashtest gut da

Euro NCAP hat fünf neue Automodelle im Crashtest auf ihr Sicherheitsniveau geprüft, darunter waren mit dem Lync & Co. 01 und dem Nio ES8 auch zwei chinesische SUV. Auch sie erhielten – ebenso wie der Subaru Outback, der Toyota Mirai und der Audi Q4 e-Tron – die Höchstbewertung von fünf Sternen. Mit 96 Prozent der möglichen Punkte schnitt der kleine Hybrid-Offroader von Lync & Co. beim Insassenschutz sogar am besten im Quintett ab.

Beim Schutz mitfahrender Kinder hatten der Audi und der Subaru mit 89 Prozent die Nase vorn. Auch beim Fußgängerschutz (84 Prozent) und bei der Grundausstattung mit Assistenzsystemen (95 %) schnitt der Outback am besten ab.



Ergänzend dazu sprach Euro NCAP in Analogie zum bereits vor zwei Jahren getesteten Benziner auch dem Ford Kuga PHEV fünf Sterne zu. (aum)