Crashtest: Einmal fehlt der letzte Stern

Euro NCAP hat erneut drei Autos gecrasht. Die Basisversionen des Toyota C-HR und des von Nio EL6 bekamen die Höchstnote von fünf Sternen, beim Honda CR-V gab es die erst für die Versionen mit zusätzlicher Sicherheitsausstattung. Für das Einstiegsmodell gab es solide (O-Ton Euro NCAP) vier Sternen.

Im einzelnen fielen die Bewertungen wie folgt aus: Der Toyota C-HR kam beim Insassenschutz auf 85 Prozent der möglichen Punkte, beim Kinderschutz und bei den Assistenzsystemen zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer auf jeweils 86 Prozent. Bei der Standardausrüstung mit Sicherheitssystemen kam der Toyota auf 79. Der Nio EL6 kam in den vier Kategorien auf 95 Prozent, 85 und 78 sowie 76 Prozent. Der Honda schaffte in der Basisversion 85, 86, 76 und 67 Prozent, mit dem optionalen „Honda Sensoring 360“-Paket waren es in den letzten beiden Punkten 80 und 79 Prozent. (aum)