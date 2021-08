IAA 2021: „Mobilize“ präsentiert komfortablen Viertürer für Fahrdienste

„Mobilize“, die Mobilitätsmarke der Groupe Renault, präsentiert mit der Mobilize Limo ihr erstes Pkw-Modell für den individuellen Personentransport durch Limousinen- und Taxidienste. Die viertürige, rein batteriebetriebene Limousine soll in ausgewählten internationalen Märkten zu Flextarifen als komplettes Mobilitäts- und Dienstleistungspaket gewerblichen und privaten Fahrdiensten angeboten werden. Die Weltpremiere erfolgt am 8. September im Rahmen des Mobilize-Tages auf der IAA Mobility in München. Anschließend nimmt eine Testflotte von 40 Fahrzeugen den Betrieb auf.

Die Mobilize Limo ist eine viertürige, 4,67 Meter lange Limousine mit Elektroantrieb, die sich speziell an Anbieter von sogenannten Ridehailing-Dienstleistungen richtet. Das ausschließlich im Abonnement erhältliche Gesamtpaket umfasst neben dem Fahrzeug auch maßgeschneiderte Services. Die Reichweite von 450 Kilometern nach WLTP-Norm, der geräuscharme Elektromotor sowie die Kompatibilität mit den meisten Ladesystemen sind dabei ganz auf die Ansprüche moderner Fahrdienstleister zugeschnitten. Das Design sowie die unverwechselbare LED-Lichtsignatur unterstreichen den eigenständigen Charakter der Mobilize Limo. (aum)