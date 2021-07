Abarth 595 im Zeichen der Formel 4

Abarth bringt eine weitere Sonderserie. Der F595 ist mit dem 165 PS starken 1,4-Liter-Motor bestückt, der auch die Basis für die Formel 4 bildet. Das Editionsmodell erinnert gleichzeitig an das 50-jährige Jubiläum des Formel-Italia-Monoposto von Carlo Abarth. Das per Garrett-Turbokompressor aufgeladene Triebwerk des F595 liefert bei 2250 Umdrehungen in der Minute ein maximales Drehmoment von 230 Newtonmetern und verleiht dem 595 eine Höchstgeschwindigkeit von 218 km/h. Mit Schaltgetriebe beschleunigt der kleine Abarth in 7,3 Sekunden auf Tempo 100, nit der optionalen sequentiellen Automatik sind es 0,1 Sekunden mehr.

Der F595 verfügt über eine neu konfiguirierte Sportauspuffanlage mit vier vertikal ausgerichteten Endrohren, die per Knopfdruck ihren vollen Klang entfalten können. Für die Sonderserie wurde ein spezielles Kit F595 entwickelt, bei dem blaue Designelemente mit schwarz lackierten Bremssätteln und Leichtmetallfelgen kontrastieren. Das Interieur mit Lederlenkrad ist ebenfalls entsprechend sportlich eingerichtet. Auf Wunsch sind Sabelt-Rennsportsitze erhältlich.



Der Abarth F595 ist sowohl als Limousine als auch als Cabrio erhältlich. Die Preisliste beginnt bei 23.990 Euro. (ampnet/jri)