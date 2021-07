Opel Mokka und Renault Kangoo nur vier Sterne im Crashtest

Der neue Opel Mokka und der Renault Kangoo haben in der aktuellen Euro-NCAP-Testrunde jeweils nur vier Sterne erzielt. Der Mercedes-Benz GLA und der elektrische Mercedes EQA hingegen bekamen eine Bewertung, die auf der Fünf-Sterne-Höchstwertung des Plattform-Spenders B-Klasse von 2019 basiert. Auch der Cupra Leon übernimmt die Fünf-Sterne-Bewertung von seinem Marken-Zwilling Seat Leon.

Die Neuauflage des Renault Kangoo schnitt im Crashtest zwar insgesamt recht gut ab, blieb aber mit einem nur mäßigen Seitenaufprallschutz knapp unter der für eine Fünf-Sterne-Bestnote erforderlichen Punktzahl. Dabei verfügt der französischen Hochdachkombi über mehrere aktive Sicherheitsfunktionen, darunter autonome Bremssysteme zur Vermeidung von Kollisionen mit Autos, Fußgängern und Radfahrern, die in den Crashtests allesamt korrekt aktiviert wurden.



Die zweite Generation des Opel Mokka markiert den Wechsel von der ursprünglichen Gamma-II-Plattform von GM zur neuen "Common Modular Platform" (CMP) von Stellantis, die auch für die Modelle Citroen C4 und ë-C4 verwendet wird. Der Rüsselsheimer Mini-SUV kam jedoch über eine Wertung im Vier-Sterne-Bereich nicht hinaus. Vor allem beim Radfahrerschutz holte der Mokka nur magere 54 Prozent. Und auch bei den serienmäßigen Assistenten oder dem Schutz von Kinderinsassen erreicht das Auto nicht das Fünf-Sterne-Niveau.



So findet der Generalsekretär von Euro NCAP, Michiel van Ratingen, auch deutliche Worte zu dem Ergebnis. „Dem neuen Mokka fehlen einige kritische Sicherheitssysteme, die mittlerweile zum Standard geworden sind. Der Neuauflage fehlt eindeutig der Ehrgeiz des vorherigen Mokka, der 2012 noch den zweiten Platz in der Kategorie Small Family belegte."



Die beiden Mercedes-Autos, der GLA und der EQA, wurden zusätzlichen Tests unterzogen, wobei einige Tests aus der 2019er Bewertung der B-Klasse, auf der die Autos basieren, übernommen wurden. Der EQA beweist mit seiner guten Note, dass auch Elektroautos ein sicheres Crashverhalten zeigen. Der Cupra Leon, der in fast allen Belangen mit dem Seat Leon identisch ist, erhält ebenfalls dessen Höchstwertung. Auch der VW Tiguan eHybrid wird als Plug-in-Variante zur Fünf-Sterne-Bewertung 2016 hinzugefügt. (ampnet/fw)