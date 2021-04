Toyota Yaris Cross ist reservierbar

Bei Toyota kann ab sofort der Yaris Cross Hybrid in den Ausstattungsstufen „Adventure“ und „Premiere Edition“ mit Allradantrieb reserviert werden. Das B-Segment-SUV hat eine Systemleistung von 116 PS (85 kW) und kommt auf Normverbräuche von 4,5 bis 5,0 Litern je 100 Kilometer (je nach Ausstattung). Die zur Markteinführung des Yaris Cross aufgelegte Premiere Edition verfügt unter anderem über Ledersitze und Zehn-Zoll-Head-up-Display, während der Adventure mit Teilledersitzen, Sitzheizung vorne und einem von der Natur inspirierten Farbkonzept im Innenraum aufwartet. In beiden Varianten ist das Toyota Smart Connect System mit Cloud-Navigation und Smartphone-Integration an Bord.

Die Online-Reservierung auf toyota.de belohnt der Hersteller zusätzlich mit einem kostenlosen JBL-Premium-Soundsystem mit acht Lautsprechern im Wert von 490 Euro sowie JBL-Kopfhörern im Wert von 179 Euro. Der Yaris Cross Hybrid Adventure kostet 30.990 Euro, die Premiere Edition AWD-i 34.390 Euro. (ampnet/jri)