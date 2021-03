Castrol ON: Neue Marke für e-Fluid

Schmierstoffhersteller Castrol gibt die Einführung der neuen Marke Castrol ON bekannt, die sich speziell auf die Fluids für Elektrofahrzeuge konzentriert. Die ON-Produkte sollen die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit von E-Autos unterstützen. E-Getriebeöl, e-Kühlerschutz und e-Schmierfett bilden den Kern der Submarke.

Das e-Getriebeöl soll helfen, die Lebensdauer des Antriebssystems zu verlängern und sich zudem auf die Reichweite auswirken. E-Kühlerschutz trägt dazu bei, die Batterien auch unter extremen Bedingungen in einem optimalen Temperaturfenster zu halten. Schnellladevorgänge werden gleichfalls begünstigt. Das e-Schmierfett wiederum minimiert Temperaturspitzen, erhöht die Haltbarkeit und senkt das Gewicht.



Mehr als die Hälfte der führenden Automobilhersteller verwendet Castrol-Produkte für die Erstbefüllung von Neuwagen. Im Aftermarket-Sektor kommt derzeit das Castrol ON e-Gear Fluid E1 in BYD-Werkstätten in China zum Einsatz. Die Markteinführung in weiteren Regionen ist geplant.



Die e-Fluids von Castrol ON wurden in Zusammenarbeit mit dem Formel-E-Team von Jaguar entwickelt und unter den Extrembedingungen des Motorsports getestet. (ampnet/av)