Skoda Enyaq iV setzt sportliche Akzente

Skoda bietet den Enyaq iV ab sofort auch in der Ausstattung Sportline an. Sie zeichnet sich durch schwarze Exterieurakzente an Stoßfängern, Kühlergrill, Dachreling, Fensterleisten und Außenspiegeln sowie das tiefergelegte Sportfahrwerk aus. Fahrer und Beifahrer nehmen auf schwarzen Sportsitzen aus Leder-Stoff-Microfaser mit integrierten Kopfstützen Platz, die Dekorleisten und Türverkleidungen sind in Carbon-Optik gehalten und die Pedalerie im Edelstahl-Look. Weitere Merkmale sind unter anderem das virtuelle Cockpit, 20-Zoll-Felgen und Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer.

Skoda bietet den Enyaq Sportline als 132 kW (180 PS) starken iV 60 mit bis zu 420 Kilometern Reichweite sowie als iV 80 mit 150 kW (204 PS) und bis zu 527 Kilometern Aktionsradius an. Bei beiden ist die Höchstgeschwindigkeit auf 160 km/h limitiert. Die Preise beginnen ohne Prämie bei 43.500 Euro. (ampnet/jri)