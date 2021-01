Seat Tarraco e-Hybrid startet bei 43.970 Euro

Seat startet den Verkauf des Tarraco e-Hybrid. Der Plug-in-Hybrid mit einer elektrischen Normreichweite von bis zu 55 Kilometern (NEFZ) kombiert den 150 PS (110 kW) starken 1,4-Liter-TSI-Benziner mit einem Elektromotor, der 115 PS (85 kW) liefert. Die Systemleistung beträgt 245 PS (180 kW), das maximale Drehmoment liegt bei 400 Newtonmetern. Die sechs Gänge werden über ein Doppelkupplungsgetriebe gewechselt. Der NEFZ-Normverbrauch nach der speziellen Berechnungsmethode für Plug-in-Hybride wird mit 1,8 Litern je 100 Kilometer angegeben.

Rein elektrisch kann der Seat Tarraco e-Hybrid bis zu 140 km/h schnell fahren. Zwei gesonderte Bedienknöpfe ermöglichen das schnelle Wechseln auf reinen Elektrobetrieb (e-Mode) oder in den Sportmodus „s-Boost“. Ist der interne Stromspeicher leer, lässt er sich in rund fünf Stunden (bei 2,3 kW) oder in nur rund dreieinhalb Stunden (bei 3,6 kW) wieder voll aufladen.



Die Preisliste beginnt bei 46.270 Euro. Gebaut wird der Tarraco im VW-Stammwerk in Wolfsburg. (ampnet/jri)