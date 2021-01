Der letztjährige und zigfache Trial- sowie Enduro-Weltmeister Beta will in diesem Jahr sein Glück nun auch im Motocross versuchen. Eingesetzt wird die italienische Marke bei ihrem Debüt in der Weltmeisterschaft vom Team SDM Corse, das zuletzt auf Yamaha unterwegs gewesen ist. Als Fahrer wurden der erfahrene Belgier Jeremy van Horebeek und der junge Franzose Jimmy Clochet verpflichtet. Die MXGP startet am 21. Februar in Italien. (ampnet/jri)